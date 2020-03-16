Воронеж, , 12:45 — REGNUM Массовые культурные и спортивные мероприятия в Воронеже решено перенести на более поздний срок из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания 16 марта, которое провёл мэр Вадим Кстенин.

«Все городские культурные, спортивные и иные мероприятия, предусматривающие массовое скопление людей, будут перенесены на более поздний срок», — уточнили в пресс-службе.

«Во всех учреждениях социальной сферы усилены мероприятия по кварцеванию и дезинфекции помещений (соответствующие приказы изданы, необходимый запас дезинфицирующих материалов в учреждениях имеется); будет продолжена работа по дезинфекции в подвижном составе общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о переносе школьных каникул на более ранний срок — они начнутся с 17 марта. Также возможно принятие решение о свободном посещении детских садов. Три воронежских вуза уже приняли решения о переходе на дистанционное обучение.

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