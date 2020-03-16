Эр-Рияд, , 12:45 — REGNUM В Саудовской Аравии почти три сотни человек обвиняются в различных преступлениях коррупционной направленности. Об этом сообщает газета Albilad.

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Уточняется, что всего комиссия по контролю и противодействию коррупции рассмотрела дела более чем 670 подозреваемых. Из них 298 человек были арестованы. Они подозреваются в таких преступлениях, как взяточничество, злоупотребление властью, присвоение и растрата государственных средств, отмывание денег. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 379 млн риалов (почти 7,3 млрд рублей).

Среди задержанных — восемь сотрудников минобороны и 29 сотрудников министерства внутренних дел, а также сотрудники управлений здравоохранения и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года в Королевстве Саудовская Аравия было принято решение учредить специализированное ведомство по борьбе с коррупцией. Отмечалось, что создание нового органа связано с окончанием кампании по борьбе с коррупцией, начало которой положил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

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