Архангельск, , 12:42 — REGNUM Прокуратура Ленского района Архангельской области объявила главврачу Яренской районной больницы предостережение о недопустимости нарушения закона. Медучреждение отказало инвестору проекта «Шиес» в проведении платного медостмотра сотрудников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, руководитель ООО «Технопарк» обратился к главному врачу больницы с намерением организации проведения медицинского осмотра работников в рамках оказания платной медицинской помощи.

«В это время активистами экологических общественных движений Ленского района организована и создана ситуация, препятствующая проведению такого медицинского осмотра и повлекшая отказ рядом медицинских работников оказывать платные медицинские услуги работникам ООО «Технопарк», — сообщили в прокуратуре.

Работников учреждения предупредили: выборность в таких вопросах неправомерна, поскольку данный вид деятельности предусмотрен Уставом учреждения, дополнительными соглашениями к трудовым договорам, на эту деятельность имеется лицензия.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства мусорного полигона «Шиес» пока не прошел государственную экологическую экспертизу и до сих пор находится в списке приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.