Москва, , 12:43 — REGNUM Один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

«Шуваловский корпус гуманитарных факультетов МГУ на Ломоносовском проспекте закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Сейчас всех людей из него выводят на улицу», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О закрытии других многочисленных корпусов МГУ на Воробьёвых горах и в центре пока не сообщается.

Ранее РЭУ им. Плеханова оповестило о переходе на дистанционный режим обучения в период с 17 по 21 марта. Мера связана с распространением коронавируса в столице.

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