Тирана, , 12:49 — REGNUM В понедельник, 16 марта, в Албании вступили в силу новые распоряжения относительно передвижения на личных автомобилях. Об этом сообщает албанское новостное агентство Ora News.

По данным журналистов, с полночи до 8 утра движение было разрешено для всех автомобилистов. С 8 утра и до 16:00 передвижение будет разрешено только для медицинских автомобилей и машин правительства и специализированных служб. Передвижение на автомобиле будет разрешено вновь в промежуток с 16:00 до 17:00.

Целью таких мер является предотвращение распространения коронавируса. За передвижение в неустановленное время водители будут лишаться водительских удостоверений на три года, а их транспортные средства будут заблокированы.

Напомним, с пятницы 13 марта до полуночи 15 марта передвижение на личных автомобилях было запрещено.

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