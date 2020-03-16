Псков, , 12:36 — REGNUM Псковский государственный университет (ПсковГУ) сегодня, 16 марта, перешёл на дистанционное обучение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, это превентивная профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса.

«Меры касаются только студентов. Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме», — сообщили в ПсковГУ.

Врио ректора псковского университета Наталья Ильина подчеркнула, что в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.

«Их здоровье для нас в приоритете, как и здоровье всех жителей нашего приграничного региона», — отметила Ильина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На карантине в Псковской инфекционной больнице находятся два человека, вернувшиеся из стран, где выявлены случаи COVID-19. Они проведут в изолированных боксах по 14 дней.

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