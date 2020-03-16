Брянск, , 12:41 — REGNUM Приказ ректора «Об организации образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» опубликовали 16 марта на сайте Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. Согласно документу на дистанционное обучение отправили студентов и преподавателей.

Во время вынужденного карантина образовательная программа будет вестись на базе платформы Moodle в полном объёме в соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий.

Ограничения ввели с 16 по 29 марта.