Сухум, , 12:38 — REGNUM Пресс-конференция кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы на Абхазском телевидении, назначенная на 16 марта, была отменена в связи памятными мероприятиями в честь трагической даты, которые проводят в республике. Данное заявление распространил избирательный штаб претендента на президентский пост.

В этот день в Абхазии отмечают операцию по освобождению от грузинской армии Сухума в 1993 году, которая окончилась неудачей. Тогда с абхазской стороны погибли более 200 человек.

«…Мы отменили пресс-конференцию кандидатов в президенты и вице-президенты на площадке Абхазского государственного телевидения, которая, в соответствии с жеребьевкой, проведенной Центральной избирательной комиссией Абхазии, выпала на 16 марта», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Абхазское телевидение не сможет предложить кандидату другое время для пресс-конференции, но свою площадку предоставила Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия (АРСМИРА). Встречу с журналистами перенесли на 18 марта.

Напомним, выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Кроме Ардзинбы в качестве кандидатов зарегистрированы Аслан Бжания и Леонид Дзапшба.

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