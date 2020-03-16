Тбилиси, , 12:31 — REGNUM

Девять заключенных, у которых отмечаются симптомы коронавируса, но сам факт заражения им пока не подтвержден, в тюрьмы Грузии не пускают. Как говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, распространенном 16 марта, уже неделю 9 недавно задержанных лиц не помещают в учреждения пенитенциарной системы, чтобы предотвратить распространение вируса среди остальных заключенных.

По информации пенитенциарной службы, в рамках мер превенции проверка новых заключенных проходит в специально отведенных и оборудованных медпунктах, за пределами зданий тюрем. До размещения в тюрьме все новые заключенные проходят через зону карантина.

«Если у нового осужденного или задержанного никаких симптомов коронавирусной инфекции не проявляется, а также у него и его близких родствеников нет истории путешествия за границу в ближайшем прошлом, он помещается в так называемую карантинную зону, где проведет 21 день. А заключенный, у которого проявляются какие-либо подозрительные симптомы, в пенитенциарное учреждение не попадает и перевозится в ближайшую клинику гражданского сектора с целью дальнейшего наблюдения, а в случае необходимости — и лечения», — говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

На данном этапе таких заключенных с подозрительными симптомами — 9, одному из них уже провели исследование на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Тем не менее, все они остаются за пределами тюрем, заявляют в пенитенциарной службе.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.