Москва, , 12:31 — REGNUM Эффективность действий российского здравоохранения не означает, что эпидемии коронавируса удастся избежать в принципе. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

«(Есть много критики, но) по факту делаются реальные мероприятия по помощи людям, первичное звено работает прекрасно, высокие технологии работают. Так же с эпидемиологическими процессами в стране — оно (здравоохранение) показывает свою эффективность, но это не говорит о том, что у нас не будет коронавирусной инфекции. Что не будет этой эпидемии. Она всё равно ожидаема. Вопрос стоял и стоит в том, чтобы она была растянута по времени, чтобы не было этой экспоненты роста заболевших», — заявил Тимаков.

«Контакты будут. Но когда идёт по экспоненте, не хватает мест в больнице. А когда это дело отсрочено и идёт потихонечку, можно спокойно, теми мощностями, не строя новых больниц, не входя в панику, спокойно справляться с эпидемией», — подчеркнул он.