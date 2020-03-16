Приштина, , 12:35 — REGNUM Число выявленных в самопровозглашенной Республике Косово случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 13. Об этом сообщил министр здравоохранения Косово Арбен Вития на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, четверо новых пациентов являются близкими родственниками первых граждан Косово, у которых был обнаружен коронавирус 13 марта. Вся семья находится в изоляции под пристальным наблюдением врачей. В тех муниципалитетах Косово, где был выявлен коронавирус, объявлен карантин, отметил он.

Ещё до выявления первых случаев заболевания в Косово были закрыты образовательные учреждения и приняты меры для защиты заключенных от коронавируса. После того, как вирус был обнаружен в крае, были отменены католические и мусульманские богослужения. Вечером 15 марта в Косово был объявлен режим чрезвычайного положения.

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