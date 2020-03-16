Москва, , 12:31 — REGNUM Российский экономический университет (РЭУ) имени Г.В. Плеханова переходит на дистанционный режим работы и обучения. Соответствующая мера прописана в приказе вуза, датированном 16 марта.

В документе отмечено, что учебный процесс будет переведён на дистанционный режим в период с 17 по 21 марта. При этом 16 марта объявлен днём свободного посещения для студентов.

В документе отмечено, что данная мера носит временный характер. Основанием же для её введения указаны «форс-мажорные обстоятельства», связанные с введением в России и Москве мер по нераспространению коронавируса.

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