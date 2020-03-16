Воронеж, , 12:26 — REGNUM Вопрос перевода учреждений дошкольного образования на режим свободного посещения рассматривают власти Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе администрации города по итогам совещания, которое провёл мэр Вадим Кстенин.

«Рассматривается вопрос перевода учреждений дошкольного образования на режим свободного посещения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа приняли решение о переносе весенних школьных каникул на более ранний срок — вместо 23 марта они начнутся уже с 17 марта и продлятся до 24 марта включительно.

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