Черкесск, , 12:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии получат новое жилье в течение четырех ближайших лет жильцы семи аварийных домов. Всего до 2024 года будут переселены 172 человека, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Программа переселения из ветхого жилья коснется домов, которые вошли в список как аварийные до 1 января 2017 года. Первыми в 2020 году станут обладателями ключей от новых квартир 16 жителей мгогоквартирного дома в Усть-Джегуте. Вторые на очереди — 16 жильцов аварийного дома в поселке Эркен-Шахар Ногайского района.

В общей сложности на выполнение программы переселения 172 человек будет потрачено свыше 76 млн рублей. Жителям аварийного дома в Усть-Джегуте, в частности, будет обеспечено переселение за счет выкупа их жилья. Собственники уже получили денежные средства в полном объеме.