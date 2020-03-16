Пермь, , 12:21 — REGNUM В Перми вузы начинают переводить студентов на дистанционную форму обучения. На сайте Пермского государственного национального исследовательского университета опубликован приказ ректора Игоря Макарихина об отмене аудиторных занятий с 16 по 18 марта. За это время вуз должен подготовиться к дистанционному обучения студентов. Мера вводится с целью недопущения распространения коронавируса.

Как сообщает 59.ru, решение о переходе на дистанционное обучение также принял Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. В ближайшее время в этим вузам может присоединиться политехнический университет, ситуацию готовятся обсудить на совещании.

Напомним, Пермский край живет в режиме повышенной готовности. В регионе выявлен первый и единственный случай коронавируса у жителя Перми. Учеников общеобразовательных учреждений перевели на свободное посещение школ с применением дистанционного обучения. В Перми перевозчиков обязали проводить регулярную санобработку общественного транспорта.

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