Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ несколько раз в день дезинфицируют пассажирский транспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Помимо закупки спецсредств для проведения дезинфекции салонов автобусов, проведено обучение и инструктаж персонала. Водителей перед выходом на маршрут осматривают медики.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 призвал горожан отказаться от зарубежных поездок.

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