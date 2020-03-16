Москва, , 12:19 — REGNUM Динамика борьбы с эпидемией коронавируса в Италии обнажила глубокие проблемы со здравоохранением в этой стране. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

«То, что люди недовольны… Систему в Италии позиционируют как очень хорошую, а нашу позиционируют как очень плохую — что у нас плохие клиники, ужасные условия. Но оказывается, что в данный момент наша система эпидемиологических мероприятий лучше и эффективнее, чем в Европе», — заявил Тимаков.

По его словам, статистика сейчас показывает, что в полуторамиллиардном Китае количество заражённых гораздо меньше, чем семисотмиллионной Европе.

«То есть в Европе в разы уже выше, чем в Китае. При этом не надо забывать, что всё-таки медицина, уровень европейский качества оказания услуг гораздо выше, при этом они всё равно не справляются», — подчеркнул он.