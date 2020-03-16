Приштина, , 12:23 — REGNUM В полночь 16 марта вступило в силу решение правительства самопровозглашенной Республики Косово от 13 марта о прекращении полетов аэродромом Приштины. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, исключение сделано только для военных полетов, медицинской эвакуации и вылета иностранных граждан, желающих покинуть Косово.

Напомним, 15 марта премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти принял решение о введении в Косово чрезвычайного положения.

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