Воронеж, , 12:14 — REGNUM Весенние каникулы для учеников школ Воронежа начнутся с 17 марта и продлятся до 24 марта. Решение принято 16 марта в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«В настоящее время в Воронеже ситуация спокойная, тем не менее, мы должны уже сейчас сделать все, чтобы минимизировать проникновение и распространение вирусных заболеваний. Понятно, что все основные действия осуществляются под контролем и по рекомендациям Роспотребнадзора, но ряд решений мы можем выработать уже сейчас, чтобы их оперативно выполнить или быть готовыми к их немедленному выполнению», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

«В учреждениях общего образования скорректированы сроки плановых каникул, они начнутся не с 23-го, а с 17-го марта и продлятся до 24-го марта включительно, о дальнейших решениях будет сообщено дополнительно», — уточнили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 марта Воронежский государственный университета, Воронежский государственнй педагогический университет и Воронежский государственный лесотехнический университет переходят на дистанционный способ обучений студентов.