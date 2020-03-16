Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Ресторан «Mtvrali Alubali», находящийся на горнолыжном курорте Гудаури, призвал своих клиентов, посещавших заведение с 4 марта, пройти тестирование на наличие коронавируса COVID-19. Объявление об этом было размещено 16 марта на сайте заведения.

В сообщении говорится, что новая инфекция была обнаружена у чешских туристов, которые посещали ранее ресторан. Также два работника общепита ожидают прибытия скорой помощи, а остальные находятся в режиме самоизоляции.

Сообщается, что о заболевании туристов стало известно только недавно. Ресторан закрыт для посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на начало 16 марта было известно о 33 заболевших COVID-19. В стране проводятся меры по нераспространению болезни.

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