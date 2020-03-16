Москва, , 12:17 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») не смогла приехать в Симферополь на празднование очередной годовщины Крымской весны из-за ситуации с коронавирусом, сообщает 16 марта ИА REGNUM.

«Сегодня в Государственном Совете Республики Крым проходит торжественное заседание, в ходе которого будут награждены несколько сотрудников прокуратуры. К сожалению, я не смогла приехать из-за ситуации с коронавирусом», — уточнила депутат.

Она также передала поздравления своим коллегам по прокуратуре РК.

«Хочу обратиться к нашей прокурорской команде, с которой мы достойно прошли этот путь вместе. Ребята, вы лучшие! Сегодня мало кто смог бы повторить то, что сделали мы!», — добавила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Российской Федерацией.

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