Москва, 16 марта 2020, 12:17 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») не смогла приехать в Симферополь на празднование очередной годовщины Крымской весны из-за ситуации с коронавирусом, сообщает 16 марта ИА REGNUM.
Она также передала поздравления своим коллегам по прокуратуре РК.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Российской Федерацией.
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