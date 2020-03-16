Пятигорск, Ставропольский край, , 12:14 — REGNUM Торжественное открытие памятника Сергею Михалкову — поэту, писателю, публицисту и драматургу, автору текстов двух редакций Государственного гимна СССР и Государственного гимна РФ — состоялось в Пятигорске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставропольского края. Скульптура установлена на бульваре Гагарина, в районе Пироговских ванн.

В торжественном митинге приняли участие глава региона Владимир Владимиров, кинорежиссер, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков, актер и режиссер Егор Кончаловский, вдова поэта Юлия Субботина-Михалкова, жители города-курорта.

Мемориал из мрамора и бронзы является точной копией памятника знаменитому поэту, установленного в Москве. Его авторы — скульптор Александр Рукавишников, архитекторы Сергей Шаров и Александра Воскресенская.

Напомним, Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Учился в пятигорской школе №1, где в настоящее время открыт кабинет-музей, посвященный знаменитому выпускнику. Именно в Пятигорске он начал свою литературную деятельность, стихи молодого поэта публиковались в местной газете «Терек».

В 1966 году Сергею Михалкову было присвоено звание «Почетный гражданин города Пятигорска». В честь него названа городская детская библиотека, имя Сергея Михалкова носит и одна из улиц Пятигорска.

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