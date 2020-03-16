Иркутск, , 12:00 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев опасается, что из-за проблем, связанных с падением рубля и эпидемией коронавируса, свои отпуска граждане России будут проводить в заповедных зонах, считающихся экологически чистыми, а повышенная антропогенная нагрузка нанесёт территориям вред.

Малому Морю (Байкал). И далее — всё хуже и хуже. Ныне — опять ударим от души по родному краю? Страшно, до чего доведем то, что еще осталось… В том числе и мой любимый Иркут (река в Бурятии и Иркутской области России, левый приток Ангары, — прим. ИА REGNUM). Виталий Рябцев «Помню 1998 год, резкое падение рубля. Произошла переориентация отдыха машиновладельцев с теплых мест на родные края. Резкий удар их силами случился в 1999 году — по(Байкал). И далее — всё хуже и хуже. Ныне — опять ударим от души по родному краю? Страшно, до чего доведем то, что еще осталось… В том числе и мой любимый Иркут (река в Бурятии и Иркутской области России, левый приток Ангары, — прим.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка нового типа коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась на многие страны и территории и стала причиной закрытия границы с Белоруссией.

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