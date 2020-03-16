Иркутск, 16 марта 2020, 12:00 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев опасается, что из-за проблем, связанных с падением рубля и эпидемией коронавируса, свои отпуска граждане России будут проводить в заповедных зонах, считающихся экологически чистыми, а повышенная антропогенная нагрузка нанесёт территориям вред.
Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка нового типа коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась на многие страны и территории и стала причиной закрытия границы с Белоруссией.
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