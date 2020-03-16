Москва, , 12:15 — REGNUM Завершены работы по бетонированию подпорных стен путепровода через железнодорожные пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на проспекте Генерала Дорохова. Об это сообщается на официальном портале мэра Москвы.

На данный момент строители перешли к завершающему этапу работ по бетонированию опор и устоев путепровода. Строительство проспекта планируется завершить до конца 2020 года.

Проспект должен стать южным дублером Кутузовского проспекта. Путепровод обеспечит выезд на Поклонную улицу и далее на улицу Генерала Ермолова. В проекте, помимо прочего, предусматривается переустройство железнодорожных путей и коммуникаций, попадающих в зону строительства дублера и съезда с него, \демонтаж существующих путей и стрелочных переводов.

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