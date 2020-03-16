Черкесск, , 11:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала 2020 года было выявлено три преступления террористической направленности. Такие данные привел 13 марта глава республики Рашид Темрезов в ходе совместного заседания антитеррористической и антинаркотической комиссий.

По словам руководителя субъекта, из трех выявленных фактов один был связан с финансированием деятельности террористической организации, еще два факта — с оказанием пособнической помощи их членам.

Кроме того, за первый квартал 2020 года, как проинформировал Темрезов, суды рассмотрели три административных материала по правонарушениям в сфере борьбы с террором, в том числе два из которых связаны с распространением экстремистской идеологии.

Читайте также: Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика