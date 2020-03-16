Иерусалим, , 11:46 — REGNUM В Израиле возросло количество случаев заражения новым типом коронавируса. Так, по данным министерства здравоохранения страны, на 16 марта их число составило 250 подтверждённых случаев, передаёт издание Haaretz. Накануне вечером заразившихся инфекционных заболеванием было на 37 человек меньше.

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В ведомстве уточнили, что болезнь у 231 пациента протекает в лёгкой форме, 11 человек находятся в состоянии в средней и четыре — в тяжёлой степени тяжести. Четыре человека выздоровели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля из-за коронавируса ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну. Отмечается, что граждан иностранных государств будут пускать в Израиль только при наличии места для изоляции.

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