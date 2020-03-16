Тюмень, , 11:46 — REGNUM В Тюменской области с 16 марта приостанавливается автобусное сообщение с Казахстаном по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом сообщает горадминистрация Тобольска.

МИД Республики Казахстан принял такие ограничительные меры в целях минимизации проникновения коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации. Это не означает, что граница с сопредельным государством для жителей России закрыта — пересечение будет осуществляться по загранпаспортам.

Меж тем АО «Тобольское ПАТП» временно отменяет рейсы по маршруту Тобольск — Петропавловск (Казахстан) с отправлением в 08:30, 19:40 из Тюмени, в 13:00 из Тобольска, в 09:00 и 20:30 из Петропавловска. Остаётся один маршрут №715 с отправлением в 22:40 из Тюмени.