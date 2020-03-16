Париж, , 11:44 — REGNUM На Мартинике (заморская территория Франции в Карибском море) зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщает 16 марта BFM.

По данным телеканала, речь идет о 86-летней женщине, которая была госпитализирована с подозрением на грипп. Позже у нее был диагностирован коронавирус, женщина скончалась в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что смертность пациентов, заразившихся коронавирусом, в странах Евросоюза в ближайшее время будет только увеличиваться.

Это связано с тем, что многие страны Евросоюза находятся лишь на начальной стадии развития эпидемии.

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