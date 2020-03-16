Барнаул, , 11:43 — REGNUM Алтайские фермеры выступили с открытым обращением к губернатору региона Виктору Томенко и попросили «на самом высоком уровне» обозначить кадровую проблему в сельских населённых пунктах. Как пояснил председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков, слова которого цитируют «Вести-Алтай», уезжают из села специалисты, которые получают по 50 и по 70 тысяч рублей.

По словам Александра Балакова, так происходит из-за низких социальных условий на малой родине: во многих населённых пунктах региона закрыты малокомплектные школы, больницы, детские сады и прочие заведения, важные для достойного жизнеобеспечения.

По словам Балакова, в то время как большая часть сельских специалистов уже перешагнула 55-летний рубеж, нынешние выпускники аграрных вузов и колледжей оседают в городах. Возможно, для них тоже стоит разработать программу по типу уже существующей — «Земский доктор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с реализацией программы «Земский доктор» в Алтайском крае действительно возникли проблемы. К примеру, главврач Топчихинской ЦРБ Константин Зиновьев ранее заявлял ИА REGNUM, что дефицит медицинских кадров образовался от того, что молодые специалисты не хотят жить на селе, а полученный по госпрограмме миллион используют как беспроцентный кредит. Спустя год или два такие доктора возвращают деньги и уезжают в поисках лучшей жизни.

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