Киев, , 11:38 — REGNUM По состоянию на утро 16 марта на Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, сообщает украинский Центр общественного здоровья.

Согласно источнику, четыре положительных результата по COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области и еще один случай — в Житомирской области (13 марта заболевшая женщина скончалась).

Всего в настоящий момент получено 94 подозрения о коронавирусной инфекции.

Накануне, 15 марта, на Украине было лишь три случая заражения.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине действует общенациональный карантин, который, по мнению властей, должен минимизировать последствия от вируса. 15 марта отдельные города страны стали ужесточать карантинные меры — в частности, в Одессе и Львове принято решение закрыть все заведения, кроме аптек, и магазины, кроме продовольственных.