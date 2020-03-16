Воронеж, , 11:37 — REGNUM Студенты и преподаватели Воронежского государственного университета переходят на онлайн-обучение — в рамках исполнения приказа Министерства образования и науки РФ (учредителя вуза). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежского госуниверситета 16 марта.

«Строго придерживаясь приказа учредителя, ВГУ и вузы региона готовят свои локальные приказы, согласно которым взаимодействие студентов и преподавателей будет осуществляться исключительно в электронной информационной среде с использованием модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Это одна из крупнейших в Черноземье база онлайн-обучения, содержащая электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам образовательных программ и позволяющая получать консультации в онлайн-режиме», — прокомментировал ИА REGNUM решение ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Как пояснил ректор, бесконтактный образовательный процесс в вузе будет организован до особых распоряжений. Для студентов также открыли онлайн-доступ к электронной базе Зональной научной библиотеки.

«Этот режим сохранится в течение двух недель, дальше по мере развития ситуации будет сделаны соответствующие корректирующие мероприятия. Руководство университета работает в тесном контакте с областным оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции и региональным управлением Роспотребнадзора», — уточнил Ендовицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты Воронежского медуниверситета обратились к руководству вуза с просьбой перевести их на дистанционное обучение. В мэрии Воронежа сообщили о готовности к переводу на дистанционное обучение и школьников — в случае необходимости. Добавим, что в Воронежской области случаев заболевания новым коронавирусом на данный момент не зафиксировано.