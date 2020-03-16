Белгород, , 11:43 — REGNUM Несколько автомобильных пунктов пропуска через государственную границу закрыли с 16 марта в Белгородской области, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. На Украину временно не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства.

С 01:00 (Мск) ограничения ввели на пунктах «Ровеньки», «Вериговка», «Шебекино», «Нехотеевка» и «Грайворон». Перемещаться через границу смогут лишь граждане с правом постоянного или временного проживания, с семьями и детьми граждан Украины, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных на Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Также приостановлена работа пунктов пропуска «Колотиловка» (Краснояружский район) — «Покровка» (Украина) и «Логачевка» (Валуйский горокруг) — «Пески» (Украина).

Остальные автомобильные пункты пропуска продолжат работать с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения (кроме легкового и грузового автотранспорта).