Оттава, , 11:36 — REGNUM Законопроект о тюремных сроках за любое противодействие гомосексуальному или трансгендерному поведению детей внесён в палату общин в Канаде. Об этом сообщает One America News.

Законопроект C-8 запрещает репаративную терапию, которая определена как практика, лечение или услуга, направленная на изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную. Также это изменение гендерной идентичности человека на цисгендерную или подавление и уменьшение негетеросексуального влечения или сексуального поведения.

Проще говоря, родителям будет грозить тюрьма за то, что они не позволят своим несовершеннолетним детям изменить пол. Наказание ждёт врачей и специалистов, которые откажутся подтвердить у ребёнка расстройство гендерной идентичности, отмечает телеканал.

Вместе с тем указано, что такое расстройство у более чем 80% детей проходит к 18 годам, если не подвергать их терапии, связанной со сменой пола.