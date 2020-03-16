Махачкала, , 11:38 — REGNUM Усиление ветра и заморозки прогнозируются в Дагестане с 16 по 18 марта. В связи с ухудшением погодных условий в республике объявлено штормовое и экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, сегодня, 16 марта, по районам Дагестана и прибрежным районам Каспия ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Высота волн может достигать двух метров.

В период с 17 по 18 марта ночью и утром синоптики обещают заморозки в низменных, предгорных районах Дагестана до — 4°, а в горных районах республики температура воздуха понизится до — 8°. Населению рекомендовано воздержаться от дальних поездок.