Джакарта, , 11:34 — REGNUM Иностранные СМИ выдвинули на первый план утверждение президента Индонезии Джоко Видодо о том, что употребление травяных лекарств — это способ предотвратить заражение коронавирусом, сообщает Sindonews.

Президент Индонезии в заявлении, размещенном на правительственном веб-сайте, утверждает, что пьет напиток из смеси красного имбиря, лемонграсса, шафрана и куркумы три раза в день из-за распространения коронавируса.

Напомним, в Индонезии зарегистрировано 117 случаев заболевания COVID-19. Пять человек погибли от коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади прошел тест на коронавирус, и он дал положительный результат.

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