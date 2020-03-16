Петропавловск-Камчатский, , 11:37 — REGNUM Учения по эвакуации больного коронавирусом из самолёта прошли на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В учениях приняли участие силовики, чиновники и спасатели. По легенде на борту прилетел мужчина, который, возможно, заражен коронавирусом.

В учениях участвовали служба скорой помощи, Центр медицины катастроф, Центр СПИД, минздрав, Роспотребнадзор.

На выезд бригады, транспортировку больного и санобработку было затрачено 2 часа 44 минуты, что укладывается в установленный норматив. Оценка действиям всех участников учений была дана положительная.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Хабаровского края сообщили, что в регионе есть всё, что нужно для лечения и диагностики коронавируса.