Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили «заказное» убийство бизнесмена, которое должно было быть замаскировано под несчастный случай на воде.

В организации преступления подозревается 58-летний предприниматель. Мотивом злоумышленника, по версии следствия, решившего устранить своего компаньона по бизнесу, стала личная неприязнь.

Как рассказали в пресс-службе петербургского Главка МВД, о планах организации убийства стало известно полицейским. «Киллер», в роли которого выступил сотрудник полиции, «принял заказ» на совершение убийства, которое должно было быть совершено путем инсценировки несчастного случая.

В феврале-марте текущего года заказчик передал передал «исполнителю» данные о потенциальной жертве и 200 тысяч рублей аванса, после чего полицейские инсценировали убийство, предоставив заказчику фотографии «жертвы».

"Вчера, 15 марта в г. Санкт-Петербурге подозреваемый полагая, что «киллер» уже совершил убийство, предал ему в качестве оставшейся части обещанного денежного вознаграждения 500 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска», — рассказали в полиции.

В отношении предполагаемого заказчика следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму»). «В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, злоумышленник готовился устранить генерального директора крупной транспортной компании, которому должен крупную сумму денег.