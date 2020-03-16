Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Сотрудники отделений ФНС в Санкт-Петербурге с 16 марта 2020 года обязаны каждый рабочий день начинать с термометрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

На 16 марта среди сотрудников ФНС зарегистрирован один случай заражения коронавирусом нового типа на территории Москвы.

На данный момент в Петербурге подтвержденный диагноз коронавируса поставили только двоим пациентам, еще один обнаружился 13 марта в соседней Ленинградской области, большая часть российских заболевших находится в Москве.