Иерусалим, , 11:28 — REGNUM В Израиле опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа. Так, для того, чтобы не допустить повторения сценария с COVID-2019 как в Италии и Испании, в министерстве здравоохранения страны снова потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху ввести всеобщий карантин. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот» 16 марта.

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В материале отмечается, что в ведомстве настаивают на полном прекращении работы в стране, за исключением предприятий жизненного обеспечения — медицина, электричество, питание. Введение подобных мер минздрав страны требовал и ранее.

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При этом правительственные чиновники считают требование «слишком экстремальным», поэтому каждый раз отказываются от них.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 марта, число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-2019 в Израиле выросло до 178.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании использовать технологию для борьбы с терроризмом против коронавируса. Одобрение на их применение он запросил у министерства юстиции. Речь идёт о специальном отслеживании с помощью цифровых технологий людей, которые заразились COVID-2019.

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