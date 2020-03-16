Москва, , 11:25 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла мифы, касающиеся профилактики и лечения вызванного коронавирусом заболевания. Соответствующий документ опубликован на сайте ВОЗ.

В частности, пребывание на улице в холодную погоду не может убить вирус, так же как и нахождение в горячей ванне.

Несмотря на то, что чеснок обладает рядом противомикробных свойств, для борьбы с вирусом он, скорее всего, бесполезен, уточнили в ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ заявили, что смертность пациентов, заразившихся коронавирусом, в странах Евросоюза в ближайшее время будет только увеличиваться.

Это связано с тем, что многие страны Евросоюза находятся лишь на начальной стадии развития эпидемии.

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