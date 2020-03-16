Минск, , 11:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии изучает информацию о закрытии границы с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщает ТАСС.

По его словам, официальная информация в министерство пока не поступала. «В этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российским коллегами», — сказал Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан. Мера связана с профилактикой коронавируса.

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