Абакан, , 11:24 — REGNUM В Хакасии на реке Абакан проведут взрывы льда, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Плановые подрывы льда состоятся 18−19 марта на реке Абакан вблизи населённых пунктов Абаза и Белый Яр (Алтайский район).

Цель мероприятий — предотвращение образования ледовых заторов в сезон паводка и половодья.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Томской области также проводятся ледорезные и ледовзрывные работы.

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