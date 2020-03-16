Рязань, , 11:42 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Обвиняемый признал свою вину.

В убийстве обвиняют 21-летнего жителя Рязани. Он обманом проник в квартиру ветерана, напал на пожилых людей с молотком, похитил ценные вещи и деньги. Пенсионеры погибли на месте, их тела обнаружили родственники вечером. Подозреваемого задержали спустя две недели. Следователи провели более 40 различных экспертиз и доказали причастность молодого человека к преступлению.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело об убийстве рязанского ветерана передадут в суд