Москва, , 11:22 — REGNUM На текущем этапе можно констатировать, что российское здравоохранение среагировало соразмерно угрозам от эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев на телеканале «Россия 24».

«Готовы они настолько, насколько они в данной ситуации могут быть готовы. Работа идёт, работа ведётся. Наш Минздрав меня порадовал и Росздравнадзор выпустил вполне понятную картинку, как надо действовать, и везде разместил. Очнулась, наконец, и Всемирная организация здравоохранения, вышла на разные площадки типа Facebook», — заявил Хухрев. «Конечно, всё зависит от того, насколько эта вся история продвинется вперёд. На данном этапе я считаю, что вполне справляются», — подчеркнул он.