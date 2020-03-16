Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM Студенты ростовского базового медицинского колледжа (РБМК) в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 просят о переводе учебного процесса в онлайн-режим. Соответствующее обращение учащиеся составили на имя руководства учебного заведения, передаёт ИА REGNUM.

«Многие студенты колледжа добираются на общественном транспорте, контактируя с сотнями людей, и все они встречают не меньше людей на учёбе. При этом не выявленное заболевание даже малой группы студентов может привести к заражению значительной части нашего общества. Даже выявленная группа заболевших в колледже будет лишь показателем того, что инфекция уже проникла в РБМК», — говорится в обращении.

При этом студенты указывают на то, что значительная часть преподавательского состава — люди пожилого возраста. Поэтому руководство просят «временно перевести учебный процесс в дистанционный режим и отложить контрольные мероприятия».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендацию о переводе студентов российских вузов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом с 16 марта. Рекомендации учло руководство Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и ввело режим онлайн-обучения студентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса ростовский ЮФУ перешёл на дистанционное обучение