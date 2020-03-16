Анкара, , 11:26 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 марта он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Чиновник отметил, что инфицированными оказались еще 12 человек, что увеличивает число заразившихся в три раза. Ранее в стране было известно о шести случаях инфицирования.

Министр отметил, что семеро человек, у которых выявили коронавирус прибыли в Турцию из Евросоюза, трое — из США.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время от последствий инфекции скончались свыше 6 тыс. человек. Порядка 160 тыс. человек заразились.

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