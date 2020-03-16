Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Угроза коронавируса из далёкой становится вполне осязаемой, а в мировом контексте уже оказывает влияние не только на уклад жизни населения (вследствие вынужденной изоляции), но и на экономику, которая несёт серьезные потери. Сокращается число туристов, отменяются развлекательные мероприятия, сокращаются поставки комплектующих из Китая и тому подобные процессы, отмечает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.

«Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, а это означает, что число заболевших имеет тенденцию к росту. Главной рекомендацией в этих условиях становится по возможности исключить контакты здоровых людей с заражёнными и уже больными. Снизить возможность заражения можно, если не выезжать в те страны, где уже столкнулись с проблемой и есть жертвы. Хотя, как утверждают эксперты-медики, число смертей от гриппа и других опасных болезней гораздо выше. Поэтому в нашей стране к проблеме пока не относятся серьезно, — уточняет эксперт. — Для организаций, которые хотели бы избежать экономического ущерба, вызванного болезнью сотрудника и заражением всего коллектива, решением проблемы может стать удалённый режим работы. Однако перейти на него, к сожалению, могут далеко не все работники. Если речь идет о ИТ-специалистах или тех, кто работает, используя компьютер и сеть интернет, то для них чаще всего не имеет значения, где будет находиться их рабочее место. При этом большинство работников трудится в рамках чётко заданного территориально, рабочего места, а работать на дому для них не представляется возможным».

По мнению Юлии Масаловой, важно обеспечить возможность уже болеющим сотрудникам не выходить на работу и не заражать коллег, а тем, кто имеет риск заражения (вследствие возвращения из страны, где есть очаг заражения или возможны контакты с представляющими потенциальную угрозу), предоставить период времени, в течение которого они бы находились на карантине. И если есть такая возможность, могли бы работать удаленно.

«Что касается вузов, то здесь риск заражения вырастает в разы, так как одновременно на учёбу выходит большое количество студентов и преподавателей, поэтому в случае угрозы заражения есть два пути: уход на каникулы или использование дистанционного формата обучения. Такое решение о переводе преподавателей вуза на удалённый формат, когда работа будет выполняться на дому, на мой взгляд, вполне возможно. Так как, например, в нашем университете активно используется образовательная платформа, которая позволяет подключать студентов к практически всем читаемым курсам», — сказала эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников 16 марта подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса на территории региона.

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