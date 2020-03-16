Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Первый выздоровевший от коронавируса пациент зарегистрирован в Грузии. Об этом 16 марта рассказала журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Как рассказала глава больницы, пациент прошел два теста на коронавирус и оба показали отрицательный результат. Выздоровевший, возможно, сможет покинуть медучреждение сегодня, но ему нужно будет еще в течение недели находится по месту проживания в режиме самоизоляции.

Эзугбая сообщила, что тест на коронавирус другого пациента больницы также показал отрицательный результат. Для признания его выздоровевшим требуется дождаться результатов второго теста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение повторного исследования у первого заразившегося жителя Грузии показало, что признаки инфекции у него еще остались. Пациенту придется еще несколько дней пробыть в больнице.

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