Пермь, , 11:15 — REGNUM В Пермском крае объявили о распространении меры, которая действовала до этого только в Перми. Учеников переводят на свободное посещение школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В ближайшее время свободное посещение могут ввести и для учащихся вузов и средних профессиональных образовательных учреждений. Каждое учреждение должно предусмотреть дистанционную форму обучения. Все школы, ссузы и вузы должны проводить своевременные дезинфекционные мероприятия, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Мера принята с целью усиления санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных организациях Пермского края. Напомним, с 15 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Причиной тому стал выявленный в Перми случай коронавируса у мужчины, который вернулся с отдыха во Франции.

Медики оценивают самочувствие госпитализированного пермяка как удовлетворительное, у него нормальная температура и отсутствуют катаральные явления.

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