Тбилиси, , 11:14 — REGNUM

Генеральный директор ВОЗ высоко оценил меры, принимаемые Грузией для предотвращения распространения в стране коронавируса. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора.

Беседа состоялась по инициативе президента Грузии, и на ней обсуждалась ситуация в Грузии, связанная с распространением нового коронавируса. Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии в точности выполняет все рекомендации ВОЗ и ситуация в стране находится под контролем.

Гендиректор ВОЗ пообещал президенту Грузии продолжить техническую и экспертную поддержку в этом направлении, а также отметил важность координированной работы и сотрудничества с правительством страны.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость защиты населения «оккупированных территорий» от коронавируса. Гендиректор ВОЗ выразил готовность использовать все свои ресурсы для защиты жителей этих «оккупированных территорий» от пандемии.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Грузия в рамках мер по предупреждению пандемии ограничила и приостановила сообщение вначале с Китаем и Южной Кореей, затем — с Ираном, позднее — с Италией, в конце прошлой недели те же меры приняла в отношении Испании, Германии, Австрии, Франции, Армении, Азербайджана, Турции, а с 16 марта приостановила автомобильное сообщение и с Россией.